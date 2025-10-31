Пенсионерка на авто протаранила остановку с людьми в Новосибирске

В Новосибирске пенсионерка на Ravon Nexia R3 протаранила остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

© РИА Новости

«Пенсионерка протаранила остановку «Магазин 25» в Новосибирске. Она не справилась с управлением на Владимировской», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что черная иномарка стоит возле поврежденной остановки. По информации канала, в результате произошедшего травмы получили мать и дочь, которые в момент ДТП ждали общественный транспорт.

До этого в Самаре на улице Ново-Садовой автомобиль с человеком провалилась в котлован. По данным МВД, водитель Volkswagen, в условиях дождя, допустил наезд на металлические ограждения, установленные на проезжей части внутриквартального проезда. На опубликованных в сети кадрах видно, что белая машина провалилась в глубокую яму. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.