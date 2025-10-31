В Пензе Daewoo Lanos столкнулся с фурой

В районе улицы 40 лет Октября Daewoo Lanos столкнулся с фурой
Утром в пятницу, 31 октября, на мосту в районе улицы 40 лет Октября столкнулись фура и легковой автомобиль.
Сообщение о ДТП поступило в пожарно-спасательный центр в 7:30. На кадрах с места видно, что участниками аварии стали грузовой DAF и Daewoo Lanos.
После столкновения DAF въехал в ограждение, Daewoo с искореженным кузовом встал поперек дороги.
«Спасатели без применения аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших из автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи», - рассказали в ГБУ «ППСЦ». Информация о происшествии уточняется.