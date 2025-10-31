Названа причина страшного ДТП в Туле

Причиной, повлекшей смерть четырех человек в аварии в Туле, стал сход трамвая. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

О ДТП с почти двумя десятками пострадавших стало известно утром в пятницу, 31 октября.

К аварии привел занос трамвая на встречную полосу, пояснили в оперативных службах. Вероятно, речь идет о его сходе с рельсов.

Примерно в то же время еще одно крупное ДТП произошло в Амурской области. Там легковой автомобиль столкнулся фурой. Жертвами, как и при аварии в Туле, стали четыре человека.