На МКАД автомобиль перевернулся в жестком ДТП

На северо-западе Москвы каршеринговый автомобиль съехал в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Сегодня утром на 62-м съезде МКАДа произошло ДТП с каршеринговым автомобилем. Машина съехала в кювет», — говорится в публикации.

На фотографии заметно, что после съезда с проезжей части белый транспорт перевернулся на крышу.

© соцсети

По информации канала, после ДТП водитель арендованного автомобиля отказался от помощи медиков. В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности аварии.

До этого в Москве взорвался автомобиль такси. По словам очевидца, водитель решил почистить кондиционер. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил повреждения: взрывной волной вывернуло двери, разбилось лобовое стекло, а крыша оторвалась и упала на заднее стекло соседнего автомобиля.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после массового ДТП.