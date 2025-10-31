Пять человек пострадали после наезда легковушки на автобусную остановку

Протаранившая остановку пенсионерка отправила в больницу пять человек, включая детей

В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП с пострадавшими. Пожилая автоледи совершила наезд на остановочный павильон общественного транспорта на улице Владимировской. В результате инцидента пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних детей.

По предварительной информации ГУ МВД по Новосибирской области, 74-летняя водительница автомобиля Ravon Nexia при выезде с придомовой территории допустила ошибку в управлении транспортным средством. Женщина перепутала педали тормоза и газа, протаранив остановку с людьми.

Среди пострадавших - дети 8 и 9 лет, а также три женщины в возрасте 27, 39 и 42 лет. Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи и проведения обследования. По словам министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, один человек отказался от осмотра медиков скорой помощи после происшествия.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка по факту происшествия, рассматриваются различные версии случившегося, включая техническую исправность транспортного средства.