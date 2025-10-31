В Самарской области фура влетела в торговую точку

Как сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, в 12:08 в селе Переволоки фура Freightliner влетела в торговую точку.

© СОВА

Известно, что в результате аварии пострадал водитель грузовика. На месте работали спасатели ПСО № 47. Они отключили автомобильный аккумулятор и вытащили пострадавшего мужчину.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Самаре водитель на "Форде" на остановке въехал в автобус.

А 28 октября в Сызрани Chevrolet Niva сбил женщину на улице Ульяновской на нерегулируемом переходе. Ее госпитализировали с травмами.