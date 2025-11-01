У Московского рынка в Казани столкнулись трамвай и автобус

В результате аварии трамвайное движение в этом районе было полностью парализовано

© Реальное время

В Казани, вблизи Московского рынка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автобуса. Инцидент привел к временной остановке движения трамваев и образованию серьезной пробки на улице Декабристов.

В результате аварии трамвайное движение в этом районе полностью парализовано.

Как следует из данных сервиса "Яндекс Карты", в настоящий момент на участке скопились два трамвая маршрута №1 и один трамвай маршрута №6, ожидающие возобновления движения.

Инцидент также вызвал значительные затруднения для автомобилистов. По улице Декабристов в направлении центра города образовалась пробка длиной около одного километра.