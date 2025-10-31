37-летняя звезда шоу "Голос" погибла в страшном ДТП

В Баку 30 октября скончалась 37-летняя певица Влада Ахундова. Он стала жертвой страшно ДТП.

© ТВ Центр

Как сообщают азербайджанские СМИ, Влада около девяти часов вечера находилась за рулем припаркованной на одной из улиц Баку машины. Проезжавший мимо 23-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и на большой скорости въехал в автомобиль певицы. Удар оказался настолько сильным, что машину Ахундовой смяло.

Артистка получила несовместимые с жизнью травмы, она скончалась на месте. Прощание с певицей намечено на 1 ноября. Гражданская панихида пройдет в доме для траурных церемоний "Tural" в Баку.

Влада Ахундова получила всемирную известность после участия в шоу "Голос Азербайджана". Зрители полюбили ее за выразительный вокал и живые эмоции. Певица дошла до этапа поединков. Влада также участвовала в национальных отборах на "Евровидение", стала суперфиналисткой международного проекта "Большая сцена".