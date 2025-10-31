Ребенок погиб в результате ДТП на западе столицы

На западе Москвы произошла смертельная авария, в результате которой погиб ребенок. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Винницкой улице у дома 8 водитель автомобиля «БМВ» сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, передает Telegram-канал ГАИ.

Ранее в Чеховский городской суд поступило уголовное дело в отношении другого водителя. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух человек. Фигурант врезался в автомобиль, который ехал по полосе разгона. В результате столкновения погибли женщина и ее девятилетний сын.