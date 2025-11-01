На трассе «М-4 Дон» водитель большегруза допустил столкновение с попутным авто

Вчера вечером, на 903 км. + 850 м. автодороги «М-4 Дон», по предварительным данным, 45-летний водитель грузовового автомобиля Renault Premium не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося в попутном направлении автомобиля FAW, под управлением 36-летнего водителя допустил с ним столкновение. об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

© Rostof.ru

– В результате ДТП, водитель автомобиля Renault Premium был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался от полученных травм, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работает следственно оперативная группа.