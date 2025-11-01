В Орловской области шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин

В Свердловском районе Орловской области шесть человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

© РИА Новости

«По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством», — сказано в сообщении.

Авария, по предварительным данным, произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы Орел — Тамбов. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом в пресс-службе МЧС России по Орловской области сообщили, что кроме шести погибших, также есть двое пострадавших в ДТП.

31 октября в Туле в результате аварии с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек погибли четыре человека и пострадал еще 21. По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов, после чего его заднюю часть занесло. СМИ сообщили, что трамвайные пути на этом участке неоднократно горели, а в последнюю неделю жители часто жаловались на качество дорожного полотна. В администрации Тулы опровергли версию о том, что ДТП произошло из-за дефекта путей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее серьезное ДТП парализовало КАД в Петербурге.