Число погибших в ДТП с трамваем в Туле выросло до пяти

Число погибших в ДТП с трамваем и двумя маршрутками в Туле увеличилось до 5, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

© m24.ru

По данным ведомства, в медучреждениях продолжают лечение 10 пострадавших, 4 из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще 6 – в состоянии средней степени тяжести.

"К сожалению, один пациент, несмотря на усилия медиков, скончался", – говорится в сообщении.

Состояние раненых остается на контроле Минздрава Тульской области.

Авария с участием трамвая, двух маршрутных такси и двух автомобилей произошла 31 октября. В результате ДТП 21 человек пострадал.

Следователи возбудили два уголовных дела. Первое – по статье об оказании небезопасных услуг, а второе – о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительной причиной инцидента назван сход трамвая с рельсов из-за дефектов полотна.

