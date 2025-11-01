В ДТП на мосту в Пензе пострадал человек

В ДТП на мосту в районе улицы 40 лет Октября, которое случилось в пятницу, 31 октября, в 7:20, пострадал 1 человек, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Столкнулись Daewoo Lanos и DАF с полуприцепом Krone. Первым автомобилем управлял 38-летний мужчина, вторым - 55-летний.

После аварии DAF въехал в ограждение, Daewoo с искореженным кузовом встал поперек дороги.

Травмы получил водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали.