На Урале подростки угнали иномарку и попали в ДТП

В Свердловской области группа подростков из пяти человек ограбила два магазина "Пятерочка", угнала автомобиль и попала в аварию, пытаясь скрыться на нем от сотрудников ГИБДД. Всё случилось в ночь на 1 ноября в Качканаре, сообщил "Уралинформбюро" местный житель.

По словам собеседника агентства, школьники перемещались на сером Opel. На Набережной улице рядом с частным сектором, уходя от погони, машина вылетела в кювет и врезалась в столб ЛЭП, лишив электричества часть города.

Автоинспекторы нашли в салоне большое количество бутылок со спиртным, отметил инсайдер.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что уточняют информацию.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности некоторых участников инцидента сотрудники полиции уже установили, их сейчас разыскивают.

"Большое количество емкостей с алкоголем внутри салона – это похищенный товар. Также из торговой точки была похищена партия сигарет. Точный материальный ущерб представители МВД выясняют. Уже известно, что некоторые из спешно скрывшихся могут являться жителями Нижнего Тагила. По итогам начавшегося разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение, о чем в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность", – сказал агентству полковник Горелых.

