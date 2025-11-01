В Красном Селе пьяный водитель врезался в столб

Пьяный водитель врезался в столб и угробил 24-летнюю пассажирку. Смертельную аварию расследуют питерские полицейские, передает региональный МВД.

© Московский КомсомолецМосковский Комсомолец

В Красном Селе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась в ночь на 1 ноября примерно в 00:15 рядом с домом №38 по улице Свободы.

По предварительной информации ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля Toyota Alteza находился в состоянии алкогольного опьянения. Он справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате аварии 24-летняя пассажирка, находившаяся в салоне, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан и доставлен для проведения медицинского освидетельствования.