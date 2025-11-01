LADA Granta сбила лося в Самарской области

Автомобиль LADA Granta двигался по трассе Клявлино — Шентала и на 48-м км дороги сбил лося, после чего машина вылетела в кювет. Дикое животное от удара скончалось.

© СОВА

Водитель легковушки госпитализирован.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты ПСЧ № 131. Они оценили обстановку, отключили аккумуляторы и стабилизировали транспортное средство.

А днем ранее в Сызранском районе фура на трассе въехала в торговый ларек.

Также 31 октября в Саратовской области автомобиль Skoda Yeti оказался в кювете, а пострадавший водитель – в больнице, пишет sarinform.ru.