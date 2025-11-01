На Кубани полицейский автомобиль попал в ДТП на перекрестке

В Белореченске Краснодарского края полицейская иномарка столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке, когда ехала на красный сигнал светофора. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, служебный автомобиль передвигался с включенными световыми и звуковыми сигналами.

© Российская Газета

ДТП произошло ночью 31 октября на регулируемом перекрестке улиц Красной и Интернациональной.

"34-летний местный житель за рулем Volkswagen Jetta двигался на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу служебному автомобилю Skoda Octavia", - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения никто не пострадал, но оба автомобиля получили серьезные повреждения. Административный протокол составили на водителя гражданской машины, который должен был уступить дорогу служебному транспорту. Полиция начала проверку инцидента.