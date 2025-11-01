Водитель не справился с управлением и опрокинулся на трассе в Забайкалье

Вечером 31 октября на трассе «Чита-Забайкальск» водитель «Т-Аллион» не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

© Zab.ru

Водитель не имеет прав управления,в состоянии опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летнему водителю оказана медицинская помощь, 47-летний пассажир госпитализирован.

Участники дорожно-транспортного происшествия жители Могойтуйского района.

