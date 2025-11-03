Хирурги Сеченовского университета спасли пациентку с желудком в грудной клетке

В Сеченовский университет пациентка 77 лет попала после долгого безуспешного лечения. Она жаловалась на тяжелую одышку и думала, что у нее проблемы с сердцем. Особенно плохо пациентке становилось после еды. Специалисты Сеченовского университета назначили ей подробное обследование.

Компьютерная томография показала: само сердце ни при чем. Картина заболевания была неожиданной: все органы брюшной полости находились у женщины в грудной клетке.

Как пояснил заведующий хирургическим отделением Клиники факультетской хирургии имени Бурденко Сергей Осминин, желудок и другие органы пищеварительной системы находились у пациентки в области средостения в грудной клетке и давили на сердце и легкие, нарушая их работу. Хирурги отделения разработали план операции. Они отказались от полостного вмешательства и решили провести малоинвазивную робот-ассистированную операцию. Через четыре прокола с помощью специальных инструментов-манипуляторов органы были возвращены в правильную позицию.

Благодаря щадящему характеру операции пациентка быстро восстанавливается и уже собирается на лыжную прогулку дома - в Пермском крае.

О подробностях редкого вмешательства в видео рассказал Сергей Осминин.