Названо число погибших в ДТП в Нижегородской области за 9 месяцев текущего года

В Нижегородской области за девять месяцев 235 человек погибли в ДТП
В Нижегородской области за девять месяцев произошло 3347 ДТП. В них погибли 235 человек и 4283 пострадали. Показатели по сравнению с прошлым годом снизились, но статистика отступает на второй план, когда речь идет о горе людей. Какие трагедии скрываются за цифрами рассказал контент-партнер "РГ" - pravda-nn.ru по итогам пресс-конференции начальника Управления Госавтоинспекции по региону Владимира Ежова.
Он отметил, что для сотрудников ГИБДД, выезжающих к местам аварий, один из самых тяжелых моментов - погибшие и пострадавшие дети. Всего за девять месяцев этого года в регионе произошло 416 ДТП с участием несовершеннолетних. Травмы получили 463 ребенка. Шестеро детей погибли, в том числе двое водителей.
"Я хотел бы обратиться к взрослым. Покупая своему ребенку питбайк и показывая другим детям, другим родителям, что у вашего ребенка есть этот мотоцикл, подумайте о том, что это не повышает социальный статус. Это повышает риск",- сказал Владимир Ежов.
Одно из трагических ДТП с питбайком описала начальника отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Жанна Осипова. Его жертвами стали два подростка.
"Решили похвалиться перед ребятами. Но у питбайка фара не предусмотрена. Кататься по дорогам общего пользования на нем запрещено. Его не видно. Произошло столкновение. Мальчик-пассажир погиб. Его мама от горя сошла с ума", - рассказала Жанна Осипова.
В другом случае молодые родители с грудным ребенком отправились на первый прием к педиатру. Подбросить до больницы их вызвался сосед.
"Была зима. Он не учел погодные условия. Гнал. Его выкинуло на полосу встречного движения. Произошло столкновение с другим транспортным средством и возгорание. Погибла вся семья. На месте было видно, что мать до последнего закрывала собой люльку с ребенком", - поделилась Жанна Осипова.
Как отметил Владимир Ежов, этих аварий можно было бы избежать при соблюдении ПДД.
"Все правила написаны кровью. Нет неважных правил дорожного движения. Каждый из нас должен их соблюдать",- подвел итог руководитель Нижегородской Госавтоинспекции.