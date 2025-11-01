Названо число погибших в ДТП в Нижегородской области за 9 месяцев текущего года

В Нижегородской области за девять месяцев произошло 3347 ДТП. В них погибли 235 человек и 4283 пострадали. Показатели по сравнению с прошлым годом снизились, но статистика отступает на второй план, когда речь идет о горе людей. Какие трагедии скрываются за цифрами рассказал контент-партнер "РГ" - pravda-nn.ru по итогам пресс-конференции начальника Управления Госавтоинспекции по региону Владимира Ежова.

Он отметил, что для сотрудников ГИБДД, выезжающих к местам аварий, один из самых тяжелых моментов - погибшие и пострадавшие дети. Всего за девять месяцев этого года в регионе произошло 416 ДТП с участием несовершеннолетних. Травмы получили 463 ребенка. Шестеро детей погибли, в том числе двое водителей.

"Я хотел бы обратиться к взрослым. Покупая своему ребенку питбайк и показывая другим детям, другим родителям, что у вашего ребенка есть этот мотоцикл, подумайте о том, что это не повышает социальный статус. Это повышает риск",- сказал Владимир Ежов.

Одно из трагических ДТП с питбайком описала начальника отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Жанна Осипова. Его жертвами стали два подростка.

"Решили похвалиться перед ребятами. Но у питбайка фара не предусмотрена. Кататься по дорогам общего пользования на нем запрещено. Его не видно. Произошло столкновение. Мальчик-пассажир погиб. Его мама от горя сошла с ума", - рассказала Жанна Осипова.

В другом случае молодые родители с грудным ребенком отправились на первый прием к педиатру. Подбросить до больницы их вызвался сосед.

"Была зима. Он не учел погодные условия. Гнал. Его выкинуло на полосу встречного движения. Произошло столкновение с другим транспортным средством и возгорание. Погибла вся семья. На месте было видно, что мать до последнего закрывала собой люльку с ребенком", - поделилась Жанна Осипова.

Как отметил Владимир Ежов, этих аварий можно было бы избежать при соблюдении ПДД.