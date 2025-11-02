В Туве в ДТП погиб один человек

В Улуг-Хемском районе Республики Тыва один человек погиб, еще трое, включая 8-месячного ребенка, получили различные травмы в аварии. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 2 ноября на 927-928-м км дороги Р-257. Опрокинулся автомобиль Toyota Fielder.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, трое пострадавших, в том числе 8-месячный ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказали в ведомстве.

И.о. прокурора республики дал указание оперативно принять меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.