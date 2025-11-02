В Пензенской области 2 человека погибли в тройном ДТП

В Пензенской области в результате тройного ДТП на территории Кузнецкого района, как сообщили в региональной Госавтоинспекции, погибли два человека. Трое (в том числе девочка-подросток) пострадали.

© Московский Комсомолец

1 ноября в 16 часов 50 минут, на 16-м км автодороги "подъезд к Кузнецку Восточный", по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Ford Focus под управлением водителя 2000 г. р., автомобиля Renault Duster, которым управлял мужчина 1961 г. р., автомобиля Lada Priora под управлением водителя 1984 г. р. В результате водитель автомобиля Ford Focus и пассажир автомобиля Lada Priora, женщина 1985 г. р. от полученных телесных повреждений скончались в медучреждении.

Водитель "Приоры", его пассажирка - девочка 2010 г. р. и пассажир автомобиля Ford, девушка 2004 г. р. госпитализированы с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.