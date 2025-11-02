"Состояние тяжелое": россиянин попал в страшное ДТП в Таиланде

В Таиланде произошел несчастный случай с гражданином России, его состояние крайне тяжелое. Из-за полученных повреждений существует риск летального исхода. Перевозка пострадавшего в Россию не представляется возможной, а финансовые ресурсы семьи недостаточны для проведения необходимой операции в Таиланде.

По информации SHOT, Ксения и Аркадий прибыли в провинцию Краби 28 октября. Трагедия развернулась в самом начале их отпуска: их мотороллер столкнулся с автомобилем. Женщина не получила серьезных повреждений, в то время как мужчина серьезно пострадал. В местном медицинском учреждении у него выявили переломы ребер, травму конечности, пневмоторакс и аневризму грудной аорты. Последнее обстоятельство делает невозможной его транспортировку в Россию воздушным транспортом из-за угрозы разрыва аневризмы при изменении давления.

Существует возможность хирургического вмешательства в близлежащем тайском городе, находящемся в четырех часах езды, но медицинские работники оценили стоимость операции в 3 миллиона рублей, так как страховой полис не покрывает инциденты, связанные с использованием мототранспорта. Как утверждает Ксения, консульские службы не смогли оказать им помощь. Родственники объявили о начале сбора денежных средств.