Подросток на мотоцикле сбил трех школьниц в Нижегородской области

Юноша на мотоцикле сбил школьниц, которые шли по обочине дороги в Нижегородской области. Об этом изданию NN.RU сообщили в региональном управлении ГАИ.

© Газета.Ru

ДТП произошло вечером в субботу, 1 ноября, в селе Запрудное Кстовского района. По словам очевидцев, молодой человек за рулем мотоцикла пытался объехать пешеходов, но потерял управление и наехал на них. Двум из пострадавших девочек по 15 лет, а третьей — 12.

Скорая забрала с места аварии одну из школьниц (ее подруги отделались ушибами) и виновника ДТП. Как сообщается, у 18-летнего юноши не было водительских прав. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

