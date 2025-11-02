В реку в российском регионе съехал автомобиль со включенными фарами

На Ленинградском проспекте в Архангельске в реку съехал Opel Astra со включенными фарами, сообщается в телеграм-канале ГБУ АО «Служба спасения им И.А. Поливаного».

Стало известно, что сообщение об инциденте поступило утром в воскресенье: на Ленинградском проспекте иномарка съехала в реку Северная Двина.

На место прибыли спасатели, в тот момент Opel со включенными фарами находился примерно в пяти километрах от берега и почти полностью был скрыт водой.

Спасатели в гидротермокостюмах погрузились в воду, чтобы осмотреть автомобиль изнутри и снаружи для поиска возможных пострадавших. Но внутри никого не было.