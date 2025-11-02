На юго-западе Москвы электробус сбил пешехода

На юго-западе столицы электробус сбил пешехода. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его данным, транспортное средство ехало по Профсоюзной улице по маршруту №993. Пешеход после ДТП был госпитализирован.

На прошлой неделе в Московской области обломки дрона упали на автобус с людьми. Хвостовая часть сбитого беспилотника пробила кабину транспортного средства. Инцидент произошел с автобусом №402, который следовал по маршруту Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». В результате он получил незначительные повреждения, пассажиры не пострадали. После атаки их пересадили в другое транспортное средство.

До этого на трассе в Уганде столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Водитель одного из автобусов предпринял попытку обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, после этого в них врезались внедорожник и грузовик. Несовместимые с жизнью травмы получили более 60 человек.