В Армении около монастыря перевернулся автобус со студентами

В воскресенье около монастыря Агарцин в Армении перевернулся автобус, сообщает "Спутник Армения".

© Московский Комсомолец

Журналисты уточняют, что в автобусе, который попал в аварию, находились студенты Ереванского госуниверситета языков и соцнаук имени Валерия Брюсова. В результате инцидента пострадало 18 человек.

В Минздраве республики прокомментировали, что один из 18 пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему в данный момент проводят операцию. У остальных пострадавших - ранения средней степени тяжести.