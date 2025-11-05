Трассу М-5 "Урал" заблокировала серьезная авария

Автодорога М-5 "Урал" в Челябинской области несколько часов была парализована из-за крупной аварии. Под Златоустом столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Их обломки раскидало на десятки метров. Движение в обе стороны было перекрыто, пока спасатели расчищали дорогу. Двум участникам ДТП потребовалась госпитализация.

А в Кемеровской области аварийные бригады целый день возвращали электричество в 54 населённых пункта. Из-за сильного ветра без электроэнергии осталось больше 20 тысяч жителей Кузбасса. Порывы устранили оперативно, но стихия нанесла и другой ущерб - в регионе сорвана облицовка и крыши с десятков зданий

Дерево упало на двух пенсионеров в Новосибирске. Они госпитализированы с травмами. Горожане подсчитывают ущерб от урагана и резко обрушившегося снега. А прокуратура проверяет бездействие властей по устранению аварийных деревьев, сообщает "ТВ Центр".

Не обошла непогода и Западную Сибирь. В Томске ждут прекращения ветра и снегопада, чтобы убрать упавшие ветки, починить кровли и подключить электричество на обесточенных окраинах города.