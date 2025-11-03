Грузовик сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Зеленограде

Грузовик сбил 10-летнего мальчика в Зеленограде, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, ребенок двигался на самокате по пешеходному переходу, но в какой-то момент его сбил грузовой автомобиль, который поворачивал с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра. В итоге ребенок был госпитализирован.

"Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа", – указывается в сообщении надзорного органа.

Ранее водитель в Москве насмерть сбил 8-летнего ребенка. Авария произошла на улице Винницкой в районе дома № 8. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.