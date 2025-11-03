Водитель грузовика сбил 10-летнего мальчика на самокате в Зеленограде

В Зеленограде водитель частного грузовика сбил 10-летнего мальчика, который двигался на самокате по пешеходному переходу, ребенка госпитализировали. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

По предварительным данным, авария произошла в момент, когда грузовик поворачивал с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра.

— Ребенок госпитализирован. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа. На место происшествия выезжал заместитель прокурора округа Дмитрий Панов, — отметила Нефедова.

2 ноября в Рязани пьяный водитель автомобиля Luxgen сбил 11-летнего ребенка, который шел по тротуару, и он погиб на месте от полученных травм. Городская прокуратура начала проводить проверку по факту произошедшего.

31 октября на Винницкой улице у дома 8 в Москве водитель автомобиля марки BMW сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей.