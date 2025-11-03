Жительница Нижнего Тагила погибла, перевернувшись на квадроцикле

В Нижнем Тагиле сегодня вечером произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла. 41-летняя женщина погибла, а ее 50-летняя спутница была госпитализирована с травмами.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел около 17:30 в районе поселка Зональный. По предварительной информации, женщина, управлявшая квадроциклом марки "Башан", не справилась с управлением при движении по полю, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В результате аварии водительница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее пассажирка была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

В ходе проверки установлено, что погибшая не имела водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Также подтверждено, что обе женщины во время поездки не использовали защитные шлемы.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.