В российском городе мужчина въехал в частный дом

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на 15-м километре трассы Суворово—Волоколамск—Руза в Подмосковье съехал в кювет и врезался в частный жилой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, пишет ТАСС.

Авария произошла около 20:30 мск; по предварительным данным, за рулём был мужчина 1980 года рождения, управлявший автомобилем марки «Рено». В результате столкновения местный житель 1979 года рождения, находившийся в доме, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

