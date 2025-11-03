В российском городе мужчина въехал в частный дом

Мужчина въехал в частный дом в Волоколамске Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел примерно в 20:30 на 15-м километре автодороги Суворово-Волоколамск-Руза. Согласно предварительным данным, мужчина 1980 года рождения при управлении легковым автомобилем марки «Рено» съехал в кювет и столкнулся с частным жилым домом.

«В результате ДТП местный житель 1979 года рождения, находившийся в здании, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уточняют обстоятельства произошедшего.

