На юге Москвы автомобиль с медиками попал в массовую аварию

В Москве машина экстренных медицинских служб попала в массовую автомобильную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал "Агенство "Москва". "Машина скорой, автобус и легковушка столкнулись на Липецкой улице. В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Узнаем подробности", - говорится в публикации. До этого в Петрозаводске автомобиль врезался в столб рядом с проезжающей машиной экстренных медицинских служб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения транспорт начинает дымиться, а столб наклоняется и искрится. Возле поврежденного автомобиля останавливается машина с медиками, а также автомобиль, из которого выбегает человек. Кроме того, на записи заметно, как из "скорой помощи" выходит медик и направляется к месту аварии. Кроме того, в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта.