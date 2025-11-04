В МВД сообщили о работе полицейских на месте тройного ДТП под Волгодонском
На месте крупного ДТП под Волгодонском работают полицейские, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МВД по Ростовской области.
Напомним, вечером третьего ноября на трассе Семикаракорск - Волгодонск в районе хутора Потапов столкнулись две легковушки.
Чуть позже на месте аварии оказался микроавтобус с детской хоккейной командой.
По предварительным данным, в ДТП погибли двое взрослых - водитель и пассажир одной из легковушек.
В микроавтобусе находились 17 юных хоккеистов в возрасте от 11 до 16 лет. Они не пострадали, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Тем временем очевидцы опубликовали в соцсетях видео, снятое на месте аварии.
Судя по ролику, один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги в кювет, превратившись в груду металла.
Серьезное повреждение получило и второе транспортное средство.
В то же время у микроавтобуса, в салоне которого находились несовершеннолетние, серьезных повреждений не видно.