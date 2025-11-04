В Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку и скрылся

В Москве две девушки пытались угнать такси и напали на водителя. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там, Москва". "Они в ночном веселье чем-то сильно ударили по стоящей машине такси. Когда водитель вышел — напали на него. Одна из них прыгнула за руль, сдала назад и сбила обоих: и водителя, и свою подругу", - рассказал очевидец. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель толкает нарушительниц на тротуар, после чего одна из девушка садится за руль и устраивает ДТП. В конце записи заметно, что возле иномарки собрались люди. До этого на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом "ДТП и ЧП. RussianCrash", видно, что водитель "Газели" подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом.

© Газета.Ru