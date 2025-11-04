В Сочи в ДТП погибли две женщины

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в селе Нижняя Хобза Лазаревского района города Сочи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению, транспортное средство «Шевроле Нива» совершило наезд на металлическое ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. За рулем автомобиля находился 67-летний местный житель, который получил травмы.

Отмечается, от полученных травм скончались два пассажира: двадцатидвухлетняя девушка на месте происшествия, а 68-летняя женщина в картере скорой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.