Во Владивостоке бетонный блок насмерть задавил маленького ребенка

Во Владивостоке бетонный строительный блок рухнул на малолетнего ребенка. Он погиб, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба следкома Приморского края, трагедия произошла 3 ноября на территории домовладения в Советском районе Владивостока.

Бетонный строительный блок, который стоял отдельно, упал на мальчика 2022 года рождения - сына собственника. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены судебные экспертизы.