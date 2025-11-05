На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД произошло крупное ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 64 км МКАД (в районе съезда №62) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве перекрыли движение в сторону центра после ДТП с курьером. Мужчина на электровелосипеде попал под электробус на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, перекрыта одна полоса в сторону центра. В результате произошедшего никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Кроме того, в Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину.

Ранее в Уфе машина без водителя устроила ДТП.