В болоте в Новой Москве увяз Tesla Cybertuck

В болоте в Новой Москве обнаружили Tesla Cybertuck. Позднее электрический пикап достали из воды. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— Обстоятельства погружения шедевра автомобилестроения от Илона Маска пока точно не известны. Умная машина опробовала новый маршрут вчера вечером, — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Ранее в пруду в Назрани оказался автомобиль Mercedes Gelandewagen. Водитель не справился с управлением, что привело к вылету с дороги машины премиум-класса. Автомобилист получил травмы, его доставили в медучреждение.

Другой случай произошел в Санкт-Петербурге. Там мужчина разогнался на своем Porsche Cayenne и пробил ограждение на набережной Фонтанки, после чего автомобиль вылетел в реку. Водитель сумел выбраться, но девушка, находившаяся с ним в салоне, утонула.