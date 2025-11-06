72-летняя пенсионерка за рулем машины TANK сбила мужчину в Уренском округе

Сегодня днем, 5 ноября, в Уренском округе в результате ДТП погиб 51-летний водитель газели. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, авария произошла примерно в 13:30 на первом километре подъезда к поселку Уста. 72-летняя пенсионерка за рулем автомобиля TANK на крутом повороте не справилась с управлением, из-за чего выехала на обочину и врезалась в стоящую там газель. В результате ДТП водитель сбила мужчину 1974 года рождения — водителя газели.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

