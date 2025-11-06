Водитель школьного автобуса попал в ДТП в Тюмени

В связи с инцидентом с автобусом в Тюмени, Следственный комитет по Тюменской области инициировал уголовное расследование по факту предоставления небезопасных услуг, что подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 ноября. Автобусом, перевозившим группу детей в возрасте от десяти до пятнадцати лет и двух взрослых сопровождающих, управлял водитель. По пути следования, на 23-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, расположенной в окрестностях Тюмени, водитель потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение.

Пятнадцатилетней девочке, находившейся в автобусе, был поставлен диагноз – ушиб. Ей была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия. Другие участники инцидента не получили серьезных повреждений.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к данной аварии.