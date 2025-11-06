В Хабаровске организовали проверку по факту ДТП с поездом и автобусом

В Хабаровске началась проверка после ДТП автобуса и тепловоза на железнодорожном переезде в районе Ореховой сопки. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел около 12:30 по местному времени в районе улицы Кола Бельды. Ранее "РГ" публиковала видео последствий столкновения.

По предварительной информации ведомства, локомотив подавал вагоны с углем для нужд ТЭЦ-3 на пути необщего пользования, когда автобус №40 стал переезжать пути перед подвижным составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них один - ребенок. Все они доставлены в краевую клиническую больницу № 2.

"На данный момент в тяжелом состоянии находится одна женщина, она находится в операционной. Жизни и здоровью других пациентов, включая ребенка, ничего не угрожает. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сказал министр здравоохранения края Станислав Мальцев.

На место происшествия выехал мэр города Сергей Кравчук. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).