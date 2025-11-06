В Оренбурге в ДТП пострадал 10-летний мальчик

Инцидент произошел накануне, 5 ноября, на улице Илекской, напротив дома № 38.

Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, 50-летний водитель автомобиля «Лада Веста», следуя по улице Зауральной, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавший ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь. После осмотра он был отпущен домой под наблюдение врачей.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

