Пять человек стали жертвами ДТП на трассе в Тыве

Пять человек стали жертвами мощного лобового столкновения минивэнов на трассе Р-257 «Енисей» в республике Тыва. Об этом сообщает МВД по региону в Telegram.

Последствия серьезной аварии сняли на видео. На кадры попали два искореженных авто — Toyota Wish и Toyota Voxy. Обломки иномарок разбросало по дорожному полотну.

Как рассказали в МВД, авария произошла из-за выезда Toyota Wish на встречку. После ДТП двух россиян доставили в реанимацию, еще троим оказали медпомощь на месте.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Ранее сегодня, 6 ноября, сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске.