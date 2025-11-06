Нижегородец попал под колеса машины во время ссоры с другим водителем

© В городе N

Автомобиль проехал по руке мужчины, который упал на проезжую часть в ходе ссоры с другим водителем. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 6 ноября, около 07:30, в районе дома № 38 по улице Народной. Уточняется, что 31-летний автомобилист, который был за рулем Chevrolet Niva, прямо на проезжей части вступил в конфликт с 41-летним мужчиной, ранее управлявшим машиной Renault.

В результате ссоры водитель иномарки упал на дорогу и получил травмы. Пострадавший от госпитализации отказался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности произошедшего.

