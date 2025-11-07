Водитель BMW врезался в столб в центре Москвы

Водитель автомобиля марки BMW M2 Competition попал в аварию на Сущевском Валу в столице. Он не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

— Спорткар BMW M2 Competition врезался в столб на Сущевском Валу в центре Москвы, — говорится в публикации.

Водитель автомобиля получил травмы. Его доставили в больницу. На момент публикации нет информации о состоянии его здоровья.

3 ноября похожее ДТП произошло на Свободном проспекте в столице. Водитель Chevrolet не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. Столкновение привело к тому, что машина перевернулась на бок. Водитель и пассажиры покинули место происшествия до прибытия представителей экстренных служб города.

До этого другая иномарка влетела в столб на Шоссе Энтузиастов. В результате столкновения внутри машины оказался зажат человек. На место прибыли спасатели, чтобы деблокировать пострадавшего.