Ребенок пострадал в ДТП на переходе в Нижнем Новгороде

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

© vgoroden.ru

Происшествие случилось в 17:22, 6 октября улице Васнецова, 25. 29-летний водитель Kia совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. При этом в результате инцидента травмы получил ребенок, которого доставили в детскую областную больницу, госпитализировали.

Ранее сообщалось, что девушка пострадала в ДТП с автобусом в Дзержинске.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»