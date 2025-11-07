В Оренбурге водитель ВАЗа сбил пожилого пешехода

Происшествие случилось в темное время суток на улице Комсомольской. 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил наезд на 69-летнего мужчину.

По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель двигался в сторону улицы Железнодорожной и не заметил пешехода, который шел по краю дороги навстречу.

Пострадавший был госпитализирован. Теперь водителю грозит административная ответственность за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства аварии.

