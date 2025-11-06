Водитель на иномарке насмерть сбил пешехода в Москве

Водитель на Mercedes насмерть сбил пешехода на Афанасовском шоссе в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция столицы.

Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался до приезда врачей. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства ДТП.

«По предварительным данным на Афанасовском шоссе водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте», — сообщает ведомство.

